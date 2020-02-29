Girne’ye 120 yataklı hastane

GAÜ’nün Girne’de inşa ettiği hastane, üniversitenin devlete olan borçları nedeniyle Maliye Bakanlığı’na devredildi. Devletin tamamlayacağı 120 yataklı hastane, kamu hastanesi olarak hizmet verecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından projesi hazırlanan ve yapımına başlanan eğitim ve araştırma hastanesi dün Maliye Bakanlığı tarafından devralındı.

Kısa süre içinde tamamlanarak Girne’de hizmete girecek 120 yataklı hastane kamu hastanesi olarak hizmet verecek. GAÜ Tıp Fakültesi öğrencileri de eğitimlerini bu hastanede alacak.

Maliye Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Başbakan Ersin Tatar, GAÜ’den devralınan ve Girne’de yapılacak hastanenin oldukça çağdaş ve donanımlı olacağını belirtti.

Böyle bir projeyi tasarlamak ve bir noktaya getirmenin yıllar istediğini söyleyen Tatar, hastanenin kısa süre içerisinde ülkeye kazandırılacağını ve bunun büyük bir hizmet olduğunu dile getirdi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da devralınan ve yapımı süren 120 yataklı 18 yoğun bakım üniteli 15800 metrekarelik hastanenin devlet tarafından tamamlanacağını kaydetti. Amcaoğlu ülkenin sağlık alanında yapılacak yatırımlara duyduğu ihtiyaca işaret etti.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar da ülkede böylesi bir hastaneye ciddi ihtiyaç olduğunu söyledi.