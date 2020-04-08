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Girne’deki işadamlarından dayanışma örneği

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Girne'de iş insanlarından Ömer-Ayşegül Gültekin, Burak Başel, Turgay Mimi, Onur Develi, Orti Market de yardımlarını belediye ulaştırdı

Girne’deki işadamlarından dayanışma örneği

Girne Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele programı çerçevesinde duyarlı iş insanlarının yardımlarını ihtiyaçlı ailelere ve bireylere ulaştırmaya devam ettiğini duyurdu.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Bölgemizde yaşayan duyarlı iş insanlarından Ömer-Ayşegül Gültekin, Burak Başel, Turgay Mimi, Onur Develi, Orti Market de yardımlarını belediye ulaştırdı, biz de yardımları acil ihtiyaç listesine eklenen vatandaşlara ulaştırmaya başladık” dedi.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Evde kal, sağlıklı kal ama yardımlaşma ruhunu kaybetme” sloganını da yinelendi. 
Gıda paketi yardımında bulunmak isteyen ve bu gıda paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların 0533 871 2929 – 0533 870 2010 numaralı telefonlara ulaşabileceğini belirtildi.

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