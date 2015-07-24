Türkiye’den gelecek su için Girne’de yürütülen çalışmalar nedeniyle bazı yollar tek yöne düşürüldü, trafikte aksamalar yaşandı KKTC Su Temin Projesi kapsamında Girne’de...

Türkiye’den gelecek su için Girne’de yürütülen çalışmalar nedeniyle

bazı yollar tek yöne düşürüldü, trafikte aksamalar yaşandı

KKTC Su Temin Projesi kapsamında Girne’de yürütülen çalışmalar nedeniyle bazı yollar tek yöne düştü, bazılarında da güzergah değişti.

Proje kapsamında kentte süren çalışmalar; Liman Çemberi’nden Doğanköy Çemberi, Semih Sancar Caddesi ve Hirondel Çemberi’nden Ecevit Caddesi’ne yöneldi.

Liman çemberi ve Beylerbeyi ışıkları arasında yapılacak çalışmalarda trafik tek yön oldu.

Ozanköy Çemberi’nden Beylerbeyi köyüne giden anayol (Zafer -Girne Caddesi) üzerinde devam eden çalışmalarda geçişler kontrollü yapılıyor.

Tek şeride düşen yolda Beylerbeyi’ne her zamanki ana yoldan giren sürücüler çıkış için köy içerisinden geçen ve Ozanköy’e kadar uzanan manastır yolunu kullanmak zorunda kalıyor.

Beylerbeyi’nden Ozanköy içerisine kadar yerleştirilen ve sürücülerin yön bulmalarına yardımcı olan tabelalar, işleri kolaylaştırsa da keskin dönemeçli ve dar yollar şoförleri terletiyor.

Bu bölgedeki çalışmalar 10 gün içerisinde tamamlanacak.

Çalışmalar kapsamında Doğanköy çemberinden veya Çanakkale Sokak, Semih Sancar Caddesi’nden batıdan doğuya olan trafik geçişi için alternatif güzergahlar olacak.

Semih Sancar Caddesi üzerindeki kazı çalışmalarında da trafik tek yön olacak ve bu caddenin kuzeyindeki Ilgaz Sokak alternatif akış güzergahı olacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, trafiğin aksamaması için vatandaşların alternatif güzergahları kullanılmaları ve üzücü olayla karşılaşmama adına trafik işaret ve işaretçilerine uymaya özen gösterilmelerini istedi.

Sürücülere hız limitlerinin altında seyretmeleri çağrısında da bulunan Güngördü, halka gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür etti.