banner255
banner69
Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak
Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak
15 0
Mazgallara dikkat
Mazgallara dikkat
92 0
 
Dr. Küçük anısına kırdılar
Dr. Küçük anısına kırdılar
20 0
Bubi tuzağı gibi yol
Bubi tuzağı gibi yol
36 0
Voleybolda şampiyonlukları paylaştılar
Voleybolda şampiyonlukları paylaştılar
55 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Samani ve Sağlamer’in
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Samani ve Sağlamer’in
31 0
Tarihi yapıların bekçisi yok mu?
Tarihi yapıların bekçisi yok mu?
61 0
banner374

Girne’de uyuşturucu

banner27

Girne’de uyuşturucu

Girne’de, Canbolat Sokak’ta polis tarafından yapılan aramada, üzerlerinde MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 32 adet bütün, 2 adet yarım hap, yaklaşık yarım gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kırık hap parçaları ve yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan K.M. (E-31) ve D.K.(E-31) tutuklandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.