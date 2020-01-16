Girne’de uyuşturucu

Girne’de, Canbolat Sokak’ta polis tarafından yapılan aramada, üzerlerinde MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 32 adet bütün, 2 adet yarım hap, yaklaşık yarım gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kırık hap parçaları ve yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan K.M. (E-31) ve D.K.(E-31) tutuklandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.