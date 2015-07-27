Girne'de toplu taşımacılığa düzenleme

Girne’de toplu taşıma güzergahı ve durak yerlerinde iyileştirilme çalışmaları yapılıyor Girne’de trafik akışının aksamasına neden olan toplu taşıma güzergahı ve durak yerlerinin iyileştirilme...

Girne’de toplu taşıma güzergahı ve durak yerlerinde iyileştirilme çalışmaları yapılıyor



Girne’de trafik akışının aksamasına neden olan toplu taşıma güzergahı ve durak yerlerinin iyileştirilme çalışmalarının sürdüğü; bu kapsamda kentte Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına göre tasarlanan yeni durak yerlerinin hizmete gireceği bildirildi.

Trafik Master Plan ekibinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde Naci Talat Caddesi’nin güneyine durak cebi ve engelli rampası yapımından sonra kuzeyine de yeni durak yapıldı.

Özellikle okul otobüsleri ve dolmuşlar tarafından kullanılmaya başlanan yeni durak yerinin, güzergah üzerinde yaşanan trafik sıkışıklığını büyük ölçüde rahatlattığı ifade edilen açıklamada, dolmuş kullanacak yolcuların belirlenmiş duraklarda beklemesi, batı güzergahı dolmuş sürücülerinin de durak noktalarından yolcu almaları istendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, trafikte akış devamlılığını sağlama için düzenleme yapıldığını belirterek, toplu taşıma araç sürücülerinin doğru durak yerlerinde durması gerektiğini kaydetti.

Girne Belediyesi Trafik Master Plan ekibinin trafiği rahatlatma yönünde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Güngördü, Girne’deki trafik sorununu çözmeyi amaçladıklarını belirtti.

Güngördü, başlatılan yeni uygulamada minibüs şoförlerinin duraklarda kısa süreli beklemesi, yolcuların da bu noktaları kullanmalarının önemine vurgu yaptı.



