banner107
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
29 0
17 0
18 0
Garavalılar, hisarları fethetti
Garavalılar, hisarları fethetti
119 0
Amatör Lig maçına büyük ilgi
Amatör Lig maçına büyük ilgi
120 0
Gençler, tecrübeye direnemedi
Gençler, tecrübeye direnemedi
35 0
Aşıkların yarışı kötü bitti
Aşıkların yarışı kötü bitti
2.2B 0
Mercedes: AMG C43 4Matic
Mercedes: AMG C43 4Matic
38 0
banner82
banner147

Girne’de toplanan teneke kutular ayrıştırıldı

banner27

Girne Belediyesi’nin desteklediği Yeşil Barış Hareketi’nin “Teneke Çocuk projesi” kapsamında Girne’de toplanan teneke kutuların ayrıştırma işlemi gerçekleştirildi

Girne’de toplanan teneke kutular ayrıştırıldı
banner137

Hastanelerdeki çocuk bölümlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan “Teneke Çocuk projesi” kapsamında Girne’de ayrıştırma etkinliği düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi’nin desteklediği Yeşil Barış Hareketi’nin “Teneke Çocuk projesi” kapsamında Girne’de toplanan teneke kutuların ayrıştırma işlemi gerçekleştirildi.
Yeşil Barış Hareketi, Girne Belediyesi çalışanları ve gönüllülerin katıldığı etkinlikte, toplanan teneke meşrubat kutuları, teneke ve alüminyum olarak ayrıştırılarak preslendi. Proje ile teneke kutulardan elde edilecek gelirle hastanelerin çocuk bölümlerine gereksinimi olan cihaz ve donanımların alınmasına katkı sağlamak hedefleniyor

GÜNGÖRDÜ: “GERİ KULLANIM VE KAZANIM ÖNEMLİ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, proje kapsamında kentin çeşitli yerlerine toplama kutuları yerleştirdiklerini söyledi. Nidai Güngördü, dünyada geri kullanım ve kazanım olayının büyük önem kazandığına işaret ederek, herkesi projeye destek vermeye çağırdı. Güngördü, geri kullanım ve kazanım konularında eğitim ve farkındalık çalışmaları yapacaklarını kaydetti

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.