Girne’de toplanan teneke kutular ayrıştırıldı

Girne Belediyesi’nin desteklediği Yeşil Barış Hareketi’nin “Teneke Çocuk projesi” kapsamında Girne’de toplanan teneke kutuların ayrıştırma işlemi gerçekleştirildi

Hastanelerdeki çocuk bölümlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan “Teneke Çocuk projesi” kapsamında Girne’de ayrıştırma etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi’nin desteklediği Yeşil Barış Hareketi’nin “Teneke Çocuk projesi” kapsamında Girne’de toplanan teneke kutuların ayrıştırma işlemi gerçekleştirildi.

Yeşil Barış Hareketi, Girne Belediyesi çalışanları ve gönüllülerin katıldığı etkinlikte, toplanan teneke meşrubat kutuları, teneke ve alüminyum olarak ayrıştırılarak preslendi. Proje ile teneke kutulardan elde edilecek gelirle hastanelerin çocuk bölümlerine gereksinimi olan cihaz ve donanımların alınmasına katkı sağlamak hedefleniyor



GÜNGÖRDÜ: “GERİ KULLANIM VE KAZANIM ÖNEMLİ”



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, proje kapsamında kentin çeşitli yerlerine toplama kutuları yerleştirdiklerini söyledi. Nidai Güngördü, dünyada geri kullanım ve kazanım olayının büyük önem kazandığına işaret ederek, herkesi projeye destek vermeye çağırdı. Güngördü, geri kullanım ve kazanım konularında eğitim ve farkındalık çalışmaları yapacaklarını kaydetti