“Girne’de nüfus 100 bine yaklaştı”

Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne’de nüfusun 100 bine yaklaştığını ifade ederek, nüfus sayımı yapılması gerektiğine dikkat çekti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Zorlu Töre ziyarette yaptığı konuşmada, sürekli büyüyerek gelişen Girne’ye yakışır yeni bir hizmet binası yapıldığını belirterek, başkan Güngördü’ye “hayırlı olsun” dedi. Töre, yeni binayla moral ve motivasyonun artacağına inandığını ifade etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise eski binanın hizmet vermede yetersiz kaldığını bu nedenle tüm birimlerin bir arada toplandığı yeni binayı hizmete koyduklarını söyledi.

Güngördü, turizm ve eğitim yatırımları yapılan Girne’de nüfusun yüz bine yaklaştığını ifade ederek, nüfus sayımı yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Belediyenin geçmişte yapılan nüfus sayımı gereği 33 bin kişiye göre devletten katkı payı aldığını ve personel çalıştırdığını anlatarak, bu nedenle ara sıra hizmet vermede zorluklar yaşandığını kaydetti.

