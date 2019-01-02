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Girne’de korkutan hortum

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Girne bölgesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen hortum görenleri korkuttu

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Girne’de korkutan hortum
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Melih SONGUR

KKTC’de yeni yılın ilk günü olumsuz hava şartları nedeniyle çetin geçti. Ülke genelinde şiddetli yağmur ve fırtına etkisini gösterdi.

2019 yılına yağmur ve fırtınayla giren KKTC, özelikle turizm kenti Girne bölgesinde yaşanan hortum paniğe yol açtı. Girne sahilinde oluşan hortum birçok kişi tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Denizde çıkan hortum yerleşim yerlerine gelmeden etkisini kaybetti ve maddi hasara yol açmadı. 

Ülke genelinde yağmurlu havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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