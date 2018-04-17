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Girne’de Ecevit Caddesi yağmur suyu hattı yenilendi

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Girne’de Ecevit Caddesi’nde bulunan hasarlı yağmur suyu drenaj hattı, tamir edilerek bölgeye yağmur suyu ızgarası yerleştirildi.

Girne’de Ecevit Caddesi yağmur suyu hattı yenilendi
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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, şehirdeki işler yapılırken gelişen teknolojiyi de takip etmeleri gerektiğine dikkat çekerek, dünyadaki örneklerden yola çıkarak, belediye mühendislerinin alt yapı çalışmalarında bazı uyarlamalar yaptığına vurgu yaptı. 



Nidai Güngördü, yolu kazıp kalıp çakarak beton dökmek yerine, daha önceden hazırlanan betonların kanallara yerleştirildiğini ifade etti. 



Güngördü, uygulanan Prekast beton modül sistemi sayesinde yapılan işin süresinin kısalmasından dolayı yol kapama süresinin de azaltıldığını kaydetti. 

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