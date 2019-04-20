Girne’de dolu ve hortum

Girne’ye yumurta büyüklüğünde dolu yağdı; denizde meydana gelen hortum panik yarattı

Aşırı dolu yağışı, Bafra’nın ardından Girne bölgesinde de etkili oldu. Öğle saatlerinde yumurta büyüklüğünde yağmaya başlayan dolular, hayatı olumsuz etkiledi. Girne’nin birçok noktası aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle adeta beyaza büründü.

Trafikte de zor anlar yaşanırken bazı araçların üzerinde dolu nedeniyle ezikler oluştu.

Öte yandan Girne açıklarındaki hortum heyecan yarattı. Karaya ulaşmayan hortum deniz içerisindeki görüntüsü ile tedirginliğe neden olurken, kıyıya yakın bölgelerde ilgiyle de izlendi.