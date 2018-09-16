Girne’de bu yıl 16 işletme mühürlendi

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi, bu yılın Ocak-Eylül ayları arasında gerçekleştirdiği denetimlerde koşullara uymayan 16 işletme mühürlerken, toplamda 26 işletmeden satışa uygun olmayan ürünlere el konuldu

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi, bu yılın Ocak-Eylül ayları arasında gerçekleştirdiği denetimlerle ilgili raporunu açıkladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu süre içerisinde 770 defa denetim gerçekleştiren ekipler, denetlenen işletmelerden işletme izni, sağlık karnesi ve genel hijyen konularında eksiklik olan işletmelere toplamda 7 bin 134 TL para cezası kesti.

Koşullara uymayan 16 işletme mühürlendi. Toplamda 26 işletmeden satışa uygun olmayan ürünlere el konuldu.

SOYEL: “İHBARLARI DA DEĞERLENDİRİYORUZ”

Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, Girne kentinde tüketilen gıdaların güvenilirliğinin kontrolü konusunda hassasiyetle süren yoğun çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Soyel, işletmelerin kontrollerini düzenli şekilde sağlamanın yanında vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirdiklerini söyledi.

GÜNGÖRDÜ: “GIDA GÜVENİRLİĞİNİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, toplu gıda tüketimlerinin gerçekleştiği yeme içme ve eğlence merkezlerindeki yiyecek üretim standartlarının izlenmesi konularında çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Girne hudutları dahilinde sürekli olarak hijyen kontrolleri yapıldığını vurgulayan Güngördü, standartlara uygun olmayan yiyecek üretimlerine Belediyeler Yasası gereği yasal işlemler uygulandığını ifade etti.

Güngördü, “Kentimizin yaşam kalitesini şekillendiren ve sağlığımızı doğrudan etkileyen gıdaların güvenilirliğini Girne Belediyesi olarak takip etmeye devam edeceğiz” dedi.



