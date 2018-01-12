Girne'yi ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Girne'de park bahçeler, yol kenarları, yeşil alanlarda yürütülen ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde Girne Anafartalar Lisesi öğrencileriyle birlikte Kervansaray Çocuk Parkı’na ağaç dikimi gerçekleştirildi

Girne Belediyesi’nin 2015 yılında “Girne ağaçlanıyor senin de katkın olsun” sloganıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyası sürüyor.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, park bahçeler, yol kenarları, yeşil alanlarda yürütülen ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde Girne Anafartalar Lisesi öğrencileriyle birlikte Kervansaray Çocuk Parkı’na ağaç dikimi gerçekleştirildiği belirtildi.



Etkinlikte, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve belediye çalışanları gençlerle birlikte fidan dikti.



GÜNGÖRDÜ: “EN BÜYÜK MİRAS, YAŞANILIR BİR ÇEVRE”



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentteki yoğun yapılaşma çerçevesinde yeşil alanların yok olma aşamasına geldiğine işaret ederek, göreve geldiklerinde başlattıkları ağaçlandırmanın kentin çeşitli bölgelerinde sürdüğünü söyledi.



Güngördü, gelecek nesillere bırakılabilecek en büyük mirasın yaşanabilir bir çevre olduğuna dikkat çekerek, doğa sevgisini çocuk ve gençlere aşılamanın önemine değindi.



Güngördü, öğrenciler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte sürdürdükleri ağaçlandırma çalışmalarının ileriki günlerde de süreceğini ifade etti.