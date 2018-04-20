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Girne'ye iki çocuk parkı daha

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Girne'ye iki çocuk parkı daha
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Girne Belediyesi, Ozanköy’de “Sanat”,  Beylerbeyi yolu üzerinde de “8 Mart” parklarını düzenlenen törenlerle hizmete açtı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada,  törenlere, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyeleri, bazı muhtarlar, azalar, bölge okulu öğretmen ve öğrencileri ile 20’nci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliğine katılmak üzere ülkede bulunan yabancı ekiplerin temsilcilerinin katıldığı kaydedildi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaptığı konuşmada, Mayıs 2010’dan sonra Girne’de yapılaşma ve nüfus konusunda ciddi bir yoğunlaşma meydana geldiğini belirterek, kentte yeşil alan ve çocuk oyun alanlarına olan ihtiyacın arttığını söyledi.

Nidai Güngördü, göreve geldiği Temmuz 2014’ten sonra 10’a yakın yeni çocuk parkı yaptıklarını ifade ederek, 20’den fazla parkın elden geçirildiğini dile getirdi.

2014 yılında Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışmasına gelen jüri üyelerinin, Sanat Parkının yapıldığı yere zeytin fidanları diktiğini anımsatan Güngördü, Belediyenin düzenlediği 1’inci Uluslararası Heykel Sempozyumunda İtalyan Heykeltıraş Antonella Tiozzo’nun yaptığı “Barış” temalı heykelin de bu parka yerleştirildiğini kaydetti.

Güngördü, kent ölçeğinde büyük parklar ve mahalli ölçekte yeşil alan ve çocuk oyun alanlarını hayata geçirmeyi hedeflediklerine dikkat çekerek, kentte bu tür alanların çoğalması gerektiğine vurgu yaptı.

Güngördü,  konuşmasının ardından, 20’nci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliğine katılan ülkelerin çocuklarıyla birlikte, parka, “barışı” temsil eden zeytin fidanı dikti.

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