Girne Yat Limanı'na bazı kendini bilmez kişiler tekneden denize mazot boşaltması tepkilere neden oldu.

Girne Yat Limanı ile ilgili mendirek tartışması bitmeden bazı kendini bilmez kişi veya kişilerin tekneden denize mazot boşaltması tepkilere neden oldu. Mendirekin kötü bir görüntü vermesinin ardından denize mazot boşaltılarak...

Girne Yat Limanı ile ilgili mendirek tartışması bitmeden bazı kendini bilmez kişi veya kişilerin tekneden denize mazot boşaltması tepkilere neden oldu. Mendirekin kötü bir görüntü vermesinin ardından denize mazot boşaltılarak limanın kirletilmesi ve denizin mazot kokması bölge sakinlerini kızdırdı.

Girne Yat Limanı içerisinde bulunan ve tespit edilemeyen bir tekneden dün sabahın erken saatlerinde denize mazot boşaltılması bölge sakinlerini de harekete geçirdi. Havanın ısınmasıyla birlikte, deniz üzerinde yüzen mazot birikintileri kötü görüntünün yanı sıra bölgede yarattığı koku nedeniyle bir çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

Liman içerisinde yat işletmeciliği yapan ve çevreye duyarlı Fikret Gencer, olayı Girne Liman çalışanı Hamit Topal ve Çevre Dairesi sorumlusu Savaş Namsoy’a aktararak şikayette bulundular. Yapılan şikayet üzerine meydana gelen olay ile ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldı.

Girne Liman Başkanlığı’na da konunun aktarılması üzerine, Girne Liman Başkanlığı’nda görevli iki kişi limana gelerek inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve soruşturmalara rağmen limana mazotun kim veya hangi tekneden boşaltıldığı tespit edilemedi.

Elde edilen bilgiye denizi kirleten tekne sahibi belirlenirse, yasaya göre o teknenin izni bir yıl iptal edilebilecek. Soruşturma ve araştırmanın genişletilerek devam edeceği ve denize mazot boşaltan kişi veya kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Evrensel