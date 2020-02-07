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Girne ve Mağusa Limanları'nda da termal kameralar hizmette

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Girne ve Mağusa Limanları'nda da termal kameralar hizmette

Ercan Havalimanı'nda kurulan Termal Kameranın ardından,  Girne ve Gazimağusa Limanlarında da Termal Kamera kuruldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, amaç gemiden inen ateşi olan kişilerin, kamera aracılığı ile tespit edilmesi ve olası yeni Koronavirüs hastalığı açısından değerlendirilmesi.

Genel uygulama,  Gemi Kaptanının, limana giriş esnasında gemideki hasta kişilerle ilgili limandaki sağlık görevlilerine bilgi vermesi şeklinde iken,  salgın döneminde,  hasta kişilerin saptanması açısından önlemlerin daha da artırılarak uygulanmasına karar verildi.

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