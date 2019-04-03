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Girne ve Lefkoşa’da elektrikler kesilecek

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Lefkoşa’da ve Girne'de bazı bölgelere bugün elektrik verilemeyecek.

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Girne ve Lefkoşa’da elektrikler kesilecek
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Lefkoşa’da bazı bölgelere bugün elektrik verilemeyecek.
Lefkoşa Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle 09.00- 11.00 saatleri arasında 30’ar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere dönüşümlü olarak elektrik kesik olacak.

 Kesintiden şu bölgeler etkilenecek:
“Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy Bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık Bölgesi, Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ve Göçmenköy İlkokulu Bölgesi”
Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması ve gerekli tedbirlerin almasını istendi.

GİRNE

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
Bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Çatalköy Köy İçi ve Köyün Batısı'nda Raşit Özuslu Caddesi'nin elektrik enerjisi kesik olacak.
 

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