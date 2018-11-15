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Girne ve İskele'de yarın elektrik kesintisi yapılacak

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Girne ve İskele'de yarın elektrik kesintisi yapılacak
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Girne ve İskele'nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Girne II (Çatalköy) trafo merkezindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle yarın Girne’de 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği açıklamasına göre kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Çatalköy futbol sahası bölgesi, Şah Market ve civarı, Çatalköy Lemar Market ve civarı, Erdener Market ve güneyi , Karakum Yağ Fabrikası ve civarı, Çatalköy Doğu Sahili, Malpas Hotel ve civarı, Anı Resturant bölgesi, Serenli Hotel ve civarı, Çatalköy Şehit Çocuğu Arsaları, Çatalköy su pompaları, Koçarslan Tatil Köyü ve civarı, Çatalköy'ün güney batısı, Olive Tree Tatil Köyü bölgesi, Savyon Sitesi bölgesi, Çatalköy'ün batısı, Supreme Supermarket bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına, Hz. Ömer Tekkesi bölgesi, Cratos Hotel, Vahşi Hayvan Çiftliği bölgesi, Tropikana Tatil Köyü bölgesi, Ozanköy'ün doğusu, Ozanköy'ün kuzeyi, kuzey batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve civarı, Girne Üniversitesi ve civarı, Çıralı Fırını ve civarı, Armacon Sitesi ve civarı, Ozanköy'ün Güneyi, Ozanköy köy içi, Beylerbeyi ve çevresi, Beylerbeyi su pompaları, Muhabere Bölüğü ve çevresi, ESK ve bölgesi, Ozanköy mezarlık bölgesi, Girne Paşa Hotel ve Oskar Hotel bölgesi, Çatalköy çemberi, Girne Turizm Limanı ve Lord Hotel ile çevresi, Girne Kızılay Apt. bölgesi, Karakum Lemar ve Altınkaya bölgesi, Doğanköy’ün doğusu, Selin Villaları bölgesi ile Ozanköy/Beylerbeyi kavşağı, Girne Hotel Club Z ve civarı, Rum mezarlığı civarı, Girne Tekvando Federasyonu bölgesi”

İSKELE BÖLGESİNDE DE KESİNTİ YAPILACAK

Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak ilave bağlantı proje çalışması nedeniyle  yarın İskele’de Caesar Resort Sitesi, Sun Rise Sitesi ve Sarcon Sitesi’nde elektrik enerjisi kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

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