Girne ve Güzelyurt'un bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak

GİRNE’DE YARIN BAZI BÖLGELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Girne’de yarın bazı bölgelere 09.30 ile 13.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Girne-Değirmenlik ana yolunun Cratos Hotel ile Şah Süpermarket arasında kalan kısmının sağ ve solundaki yerleşim yerlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

GÜZELYURT’TA İKİ SOKAKTA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Güzelyurt’ta, yarın, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 – 16.00 saatleri arasında iki sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.

KIB-TEK açıklamasına göre, söz konusu saatlerde, Trenyolu ve Kamil İmam sokakların elektrik enerjisi kesik olacak.

Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranmaları istendi.