Girne Üniversitesi’nden Binali Yıldırım’a “Fahri Doktora”

Girne Üniversitesi senatosu tarafından Türk ve KKTC denizciliği ile havacılığına yaptığı sayısız katkı ve hizmetlerle, Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin kuruluş ve gelişmine koyduğu katkılar nedeniyle, TBMM eski Meclis Başkanı, Başbakanı ve aktif AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'a “Fahri Doktora Ünvânı” verildi.

Girne Üniversitesi Kampüsü 102 no’lu amfide gerçekleşen Fahri Doktora takdim töreninde Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu konuşmasında, Girne Üniversitesi’nin en önemli günlerinden birisini yaşadığını dile getirerek, Girne Üniversite hakkında bilgiler aktardı.

Rektör Prof. Dr. Salihoğlu şöyle dedi:

“Üniversitemiz 2014 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesinin devri ile kuruldu. Aynı yıl Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri de eklenerek, bugün 13 fakülte, 1 yüksekokul, 3 lisansüstü enstitüsü, 4 meslek yüksekokulu ve 3 araştırma merkezinde toplam 57 programla eğitim ve araştırmalarını sürdürüyor. Tam donanımlı Tıp Fakültesi hastahanesi, Diş Fakültesi Hastahanesi, son teknoloji Deniz Simülasyon Laboratuvarları, uçuş simülatörü, iki adet modern eğitim uçağı, tüm Kıbrıs’ın tam donanımlı tek araştırma gemisi, uluslararası düzeyde hizmet veren Havacılık İngilizce Test Merkezi, 600 yatak kapasiteli öğrenci yurdu ile gelişmiş bir Üniversite yapısına kavuştu. 18 Mayıs 2004 tarihinde ARPA/ECDIS simülatörlerinin açılışı ve sertifikasyonu, 1 Nisan 2006 yılında GMDSS simülatörü ve Yangın eğitimi Merkezi ve Can Filikası, Gemiyi Terk eğitim Platformu ve Havuzunu açılışı da gerçekleştirildi”

TBMM Eski Meclis Başkanı, Başbakanı ve aktif Ak Parti Milletvekili Binali Yıldırım’a Fahri Doktora ünvanı takdim edilmesi ile ilgili olarak da Prof. Dr. Salihoğlu şunları dile getirdi:

“Fahri Doktora gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, Girne Üniversitesi gelişimi, zatı alilerinin Türk Denizciliği ve havacılığı için ögörmüş olduğu fikirler doğrultusunda yapılandırılmış, tüzel kişiliğini kazanmış ve bu günlere taşınmıştır. Fahri Doktoramızı kabul buyurdukları için şükranlarımı arz ederim.”

Başbakan Ersin Tatar da yaptığı konuşmasında, Girne Üniversitesi’nde gördüğü tablonun kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, geleceğe böyle güzel bir ortamda hazırlanmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Başbakan Tatar, “Bu tablo karşısında gerçekten gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum. Girne Üniversitesi’nin donanımlı olanakları ile öğrenim görerek KKTC topraklarında sunulan imkanlarla kendinizi eğitmek ve geleceğe fevkalade bir şekilde hazırlanmak önem taşıyor” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde böyle güzel imkanların sunulmasının Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in sayesinde olduğunu dile getiren Tatar, başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel olmak üzere, arkadaşlarını tebrik etti.

Konuşmaların ardından TBMM eski Başkanı, Başbakanı ve AKP Milletvekili Binali Yıldırım’ın özgeçmişi ile Girne Üniversitesi tarafından tevdi edilen “Fahri Doktora Ünvanı”na ait senato kararı okundu. Kararın okunmasının ardından Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu tarafından Binali Yıldırım'a cübbesi giydirilerek, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap ile Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından da “Fahri Doktora Ünvânı” takdim edildi.

Fahri Doktora Takdimi töreninde konuşan TBMM eski Meclis Başkanı, Başbakanı ve aktif AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım ise konuşmasının başında katılımcıları selamlayarak, Girne Üniversitesi’nde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bünyesinden çıkardığı Girne Üniversitesi’nin kısa sürede adeta küresel bir eğitim merkezi haline geldiğini gördüğünü söyleyen Binali Yıldırım, Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’in bu alandaki çabalarının önemine dikkat çekti. Yıldırım, dünyanın 150’ye yakın ülkesinden gelen öğrencinin KKTC’de eğitim almasının ve ileride gönüllü birer elçi haline gelmesinin haklı mücadelenin kazanılmasında çok önemli olduğunu vurguladı .

Tematik bir üniversite denizcilik ve havacılık ile yola çıkan Girne Üniversitesi’nin, sağlık dallarını da bünyesine katarak büyüdüğünü ifade eden Binali Yıldırım, sözlerinin devamında gençlere seslendi. Binali Yıldırım, dünyanın değişmekte olduğunu ve gelişmiş ülkelerin çıtayı yükseltmediğini söyleyerek, sanayi devriminden günümüze yaşanan gelişmelerin gelecekte mesleklerin de değişeceğini ve kimi mesleklerin ortadan kalkacağını gösterdiğini anlatarak, bu noktada bilgiyi üretme, sahip olma ve katma değere dönüştürme kavramlarının önemine değindi.

Gelişmekte olan ülkelerin önüne çeşitli engeller konduğunu ve bölgenin geleceğinin dışardan şekillendirilmeye çalışıldığını kaydeden Yıldırım, günümüzde Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ancak terörü bitirmeyi amaçladıklarını belirtti. Türkiye’nin ve Türk Hava Yolları gibi kurumların son yıllarda elde ettiği başarılardan bahseden Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı’nın önemine ve demiryolları yatırımlarına da değindi.

Binali Yıldırım son olarak Girne Üniversitesi rektörü, senatosu, mütevelli heyetine teşekkürlerini sunarak, bu gibi ünvanların hizmet konusundaki güçlerini arttırdığını, KKTC’de olmaktan ve gördükleri ilgiden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Simülasyon Sistemi de Açıldı…

Fahri Doktora Üvanı takdimi töreninin ardından Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Simülatörü’nün açılışı da Binali Yıldırım tarafından yapıldı. Açılışın ardından Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi ve Uçuş Simülasyon Eğitim Cihazı Direktörü Hüray Ahmet Yılmaz eşliğinde TBMM eski Meclis Başkanı, Başbakanı ve aktif AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel bir uçuş denemesi yaptı.

En gelişmiş ALSIM ALX Uçuş Seyrüsefer ve Prosedürleri Eğiticisi sistemine sahip olan Girne Üniversitesi, bu sistem ile Pilotaj öğrencilerinin Havayolu Taşımacılığı Pilot Lisansı almalarını destekleyen eğitimler verilecek. Uçuş Seyrüsefer ve Prosedürleri Eğiticisi sistemi modüler bir simülasyon cihazı olup, Ticari Havayolu Pilotu olmak için en temel ve gerekli olan Çoklu Mürettebat Koordinasyon (Multi Crew Cooperation – MCC) modüllerini entegre etme kapasitesine sahiptir.

GERÇEK UÇUŞ HİSSİ VERİYOR

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA)’nın gerektirdiği tüm düzenlemelere uygun olan simülatör cihazı Tek Motor Pistonlu ve Çok Motorlu Pistonlu cihaz uçuş eğitimi sağlıyor. Gerçeğe çok yakın aero-dinamik özelliklere sahip birden çok uçak modeli bulunan farklı eksenlerde gelişmiş elektrik kontrollü geri beslemeli uçuş kumandalarına sahip olan Simülasyon Cihazı, detaylandırılmış yeryüzü ve havaalanı şekillerini yansıtan projektörlü görsel sistemi bulunan, normal, arıza ya da acil durum prosedürlerinin çeşitli hava şartlarında emniyetli bir biçimde uygulanmasını sağlayan ve pilota gerçekçi bir uçuş hissi veriyor. Simülatörün kullanıcı dostu tasarımı ile birlikte güvenilirlik ve görselleştirme efektleri, öğrencilere mükemmel bir eğitim ortamı sunuyor.