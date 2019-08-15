Girne Tapu Dairesi'nde uyarı grevi yapıldı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Girne Tapu Dairesi’nde çalışanların mağdur olmalarına sebebiyet veren sistemsizlik ve personel eksikliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla bugün üç buçuk saatlik grev yaptı.

08.30’da başlayan ve 12.00’de tamamlandı. Greve, Kamu-İş, Memur-Sen ve Vergi-Sen de destek verdi.

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen, grev sürerken Girne Tapu Dairesi önünde basın açıklaması yaptı.

Türkmen, Girne Tapu Dairesi’nde son yaşananları değerlendirerek, yoğun bir iş yükü ve sorumluluğu taşıyan ve buna rağmen görevini özveriyle gerçekleştirmeye çalışan görevlileri sistemsel olarak garanti altına alan ve güvenirliği sağlayabilen bir yapı olmadığını kaydetti.

Son yaşanan olaylardan sonra tüm çalışanların her gün yüzlerce evrak elden geçirirken tedirginlik yaşayacaklarını, bunun da işlerin uzamasına belki de sistemsel bir kaosa ve huzursuzluğa yol açacağını dile getiren Türkmen, “Hiçbir tarafın mağdur olmaması için sistemdeki eksikliklerin tespit edilip, yeni yasalarla düzenlenmesi hem çalışanların hem de işlem için gelen vatandaşların haklarının güvence altına alınması konusunda önem arz etmektedir” dedi.

Burada yaşanan bu sıkıntının kamunun tüm dairelerinde vekaletle iş yapan memurlarının da sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Türkmen, çözüm üretilmemesi halinde hem çalışanlar hem hizmet alanlar hem de noterlik mesleğini ifa edenlerin sıkıntılar yaşayacağını ve hizmetlerin durma noktasına geleceğini belirtti.

"YENİ DÜZENLEMELER VE İSTİHDAM KAÇINILMAZ”

Türkmen şu ifadelere yer verdi:

“Bugün ülke ekonomisinde büyük payı olan emlak ve tapu işlemlerinin bu denli sistemsiz çalışması ülke adına da üzücüdür. Karşılaştığımız son olayda yargıya herhangi bir müdahale amacımız kesinlikle yoktur.

Ancak bu tip olayların yaşanmaması için yeni düzenlemeler ve yeni personel istihdamları kaçınılmazdır. Tek bir çalışanın elinden bir günde yüzlerce evrak geçtiğini düşünecek olursak, insani bir varlık olarak dikkatsizlik, yorgunluk vb. hususlar yaşanabilmesi olağandır. Tabi ki suiistimallerin de olabileceğini unutmamak gerekir.

Dolayısıyla tüm bunların önlenebilmesi için sistemin geliştirilmesi yenilenmesi gerekmektedir. En önemlisi de bizlere kamu hizmeti veren ve zor şartlarda çalışan görevlilerin bu sistem dahilinde tam performans ve motivasyonla çalışmaları mümkün kılınmış olur. İşte o zaman hiç kimse kafasında soru işareti taşımadan sistemin verdiği güvenceyle işini yapar ve yaptırır.”

İÇİŞLERİ BAKANI BAYBARS’A ÇAĞRI

HAKSEN olarak; gerekli yasalarla düzenlemelerin yapılması ve eksikliklerin giderilmesi için İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a seslendiklerini söyleyen Türkmen, gerekli çalışmaların ivedilikle gündeme alınmasını talep etti.

Çalışanların yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Türkmen, bir kez daha bu tür mağduriyetlerin yaşanmamasını temenni etti.

Halen iki kişinin tutuklu bulunduğu Girne’de sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla mal temini soruşturması çerçevesinde Tapu Dairesi’nde görevli üç personel de tutuklanmış, ikisi teminatla serbest kalmış, biri ise suçla bağlantısı olmadığı tespit edilerek yargıç karşısına çıkmadan serbest bırakılmıştı.