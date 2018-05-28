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Girne plajlarına düzenleme

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Girne Belediyesi, plaj ve sahillerdeki hizmet kalitesini artırdı

Girne plajlarına düzenleme
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Girne Belediyesi, plaj ve sahillerde hizmet kalitesinin artmasına yönelik çalışmalarını tamamlandığını açıkladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, belediye tasarrufunda bulunan Kervansaray Halk Plajı’nı daha iyi bir noktaya taşıyıp hizmet kalitesini artırırken, Antis olarak bilinen bölgeye sahip çıktıklarını ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nı ülkeye kazandırdıklarını söyledi. Güngördü, Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nın geliştirilerek, kapasitesinin artırılacağını kaydetti. 

Açıklamada, her iki plajda da engelli vatandaşların kolayca denize erişimini sağlayacak altyapı çalışmalarının yapıldığı kaydedildi. Kervansaray Plajı’nda ise kafeterya, duş, soyunma odası ve tuvaletleri yenilenen plajda hizmet kalitesinin artırıldığını belirtildi.

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