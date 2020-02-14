Girne Müzesi'nde tadilat ve tasarım çalışmaları başladı

“Başlangıç” adlı sergi ile tanıttığı Girne Müzesi’nin tadilatı ve tasarımı için Girne Belediyesi, çalışmalarını başlatırken, Müzenin 20 ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi

Girne Belediyesi, “Başlangıç” adlı sergi ile tanıttığı Girne Müzesi’nin çalışmalarına başladı. Henüz tadilatı yapılmadan önce binada sergi açan Girne Belediyesi, müzenin tadilatı ve tasarımı için çalışmalarını başlattı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Müzenin 20 ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

“Girne Müzesini halkımıza armağan edeceğiz” diyen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çalışmaların başlamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“HAYALDİ, GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, onlarca yıldır Girne’ye ve tüm ülkeye hatta tüm Ada’ya örnek bir müze yapmayı hayal ettiğini aktarırken, bu hayalin gerçeğe dönüşmek üzere olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Güngördü şunları kaydetti:

“Onlarca yıldır, elimden geldiğince koleksiyon biriktirmeye çalıştım. Hep bir müze hayalim vardı. Bunun için yıllardır Meclis Üyelerimizle birlikte mücadele vermekteyiz. Başardık ve hayal ettiğim gibi bir binada çalışmaları başlattık. Çalışmalar hızla ilerliyor. Tüm amacımız, Girne'mize ve ülkemize, adından her yerde söz ettirecek yaşayan bir müze kazandırmaktır”.

Projenin araştırmalarını sürdüren Ferhat Atik ve projeyi koordine eden Misli Kadıoğlu ile birlikte bir çok ziyaret ve gözlem gerçekleştirdiklerini kaydeden Güngördü şöyle devam etti:

“Tüm bu tecrübeler müzeye yansıyacak. Ayrıca müzemizin uluslararası standartlara uygun olması da önceliklerimiz arasında. Bizlere destek veren müze bilimci ve mimarlarımız mevcut. Onlarla yaptığımız çalışma toplantıları ile de tüm süreç planlanmış durumdadır. Tüm halkımızla her aşamasını paylaşmak istediğim müzemizi, elbette öncelikle halkımıza armağan ve emanet edeceğiz.”