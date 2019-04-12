Girne Maratonu’na olağanüstü ilgi

Girne’de Pazar günü gerçekleştirilecek olan Turkcell Girne Yarı Maratonu, her kesimden yoğun ilgi görüyor. Geliri SOS Çocuk Köyü Derneği, 18 Yaşüstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfı’na bağışlanacak olan maraton için yüzlerce başvuru yapıldı

Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde “Yardıma koşuyoruz” sloganıyla 14 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan Turkcell Girne Yarı Maratonu, her kesimden yoğun ilgi görüyor.

Geliri, SOS Çocuk Köyü Derneği, Girne 18 Yaşüstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfı’na bağışlanacak olan maraton için yüzlerce başvuru yapıldı.

Sadece maratonun yapılacağı Girne bölgesinden değil, adanın dört bir yanından yüzlerce kişi maratona katılmak için kayıt yaptırdı.

Sportif bir etkinlik yanında sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği olacak Turkcell Girne Yarı Maratonu’na devlet yetkilileri yanında, çeşitli kurum kuruluşlar ve işletmeler de destek verdi. Yüzlerce aile de çocuklarıyla maratona katılmak için sıraya girdi.

Adada yaşayan yabancıların da katılmak için kayıt yaptırdığı maratona, yurt dışından da 21 km için katılım olacağı öğrenildi.

Şölen havasında geçmesi beklenen maratona gösterilen ilgi, Girne Belediyesi’ni de memnun etti.

Girne Kordonboyu’nda başlayıp aynı yerde sona erecek maraton, “3, 7 ve 21 kilometre” olmak üzere erkek ve kadın kategorilerinde gerçekleşecek.

Yarı maratonda, Kuzey Kıbrıs Turkcell, ücretsiz wi-fi hizmeti sunacak.