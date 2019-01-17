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Girne Mahkemesi’nde süresiz grev uyarısı

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Girne Mahkemesi’nde personel eksikliği gerekçesiyle greve gidildi. Sendikalar, personel sıkıntılarını yetkili mercilere iletmelerine rağmen dikkate alınmadığını belirtti

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Girne Mahkemesi’nde süresiz grev uyarısı
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve K.T. Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Girne Mahkemesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmediği gerekçesiyle grev yaptı.
İki sendikanın başkanları dün sabah saat 09.00’da mahkeme önünde basına açıklamalarda bulundu.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu personel sıkıntılarını yetkili mercilere iletmelerine rağmen dikkate alınmadığını, Kasım ayında uyarı grevi yapmalarından ardından Maliye Bakanlığı’ndan bu yetkilerin bir buçuk ay önce verildiğini belirtti.
Odacı ve stenograf sorununun çözümlenmemesi ve alıma gidilmemesine anlam veremediklerini kaydeden Serdaroğlu, bunun sebebinin dahi sendikalara açıklanmadığını ve önceden belirttikleri gibi 15 Ocak sonrası grevde olduklarını ifade etti.
Serdaroğlu, mevcut durumun değişmesini ve süresiz greve varmadan konunun çözümlenmesini istediklerini kaydederek, bu sıkıntıları sendikaların değil, yetkililere daire müdürlerinin ilettiğini fakat çözüm bulunamamasından dolayı sendikaların devreye girmek durumunda kaldığını hatırlattı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan daa KKTC’deki muhaceret yasalarındaki eksiklikler ve aksaklıklar nedeniyle suç ve suçlu oranındaki artışa dikkati çektiği konuşmasında, bu sebepten mahkemelerdeki ve mahkeme personeli üzerindeki iş yükünün gün geçtikçe arttığını söyledi.
Bengihan, aynı farkındalığı hükümet edenlerde göremediklerini, mahkeme personelinin adaletin bir an önce sağlıklı bir şekilde tecelli etmesi için çalıştıklarını belirterek, hükümetin bu konuda verdiği sözler nedeniyle daha önce yapılacak grevleri askıya aldıklarını bildirdi.
Sendikaların iyi niyetinin karşılık bulamadığını anlatan Bengihan, Girne Mahkemesi’ndeki personel eksikliklerinin giderilmemesi halinde grevlerin devam edeceğini belirtti.
Bengihan yetersiz olmakla birlikte, hizmetlerin daha sağlıklı verilebilmesi adına şu an en az 3 odacı ve 2 stenografa ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.
 

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