Girne Limanı’ndaki pozitif vaka olayı tam bir muamma

Ülkemize bugün sabah saatlerinde gemiyle gelen bir KKTC vatandaşı kadının kendisinin PCR testinin pozitif olduğunu söyleyerek yaşattığı panik sürüyor.

Konuyla ilgili olarak bize ulaşan bilgilere göre, çocuğunun tedavisi için yurt dışında bulunan KKTC vatandaşı bir anne gemiyle geldikleri Girne Limanı’nda; “ateşi” olduğunu söylüyor. Tedaviden dönen çocuğunun elinde negatif olduğunu gösteren PCR raporu var. Annenin PCR raporu yok.

Annenin ülkemizde ilk yapılan hızlı test sonucunun negatif olduğu belirtiliyor, bu arada Anne hastaneye götürüldü. Gemi yolcuları zaten 1 Temmuz öncesi olduğu için garantinada... 1 Temmuz itibarı ile gelenler, test olmadan gemi Ya da uçağa binip gelemeyecek.

Bakan Pilli “kadının beyanı pozitif” diyor ama; böyle bir tanı henüz yok. Gemiye binmeden yapılan hızlı test ise negatif...

Öte yandan Bakan Pilli ise Meclis’te yaptığı konuşmada, “Sağlık personelimiz kadın bir yolcuda hafif ateş tespit etti. 37.5’lik bir ateş. Anne pozitif. Çocuğu negatif. Kadın yolcu da test sonucunun pozitif olduğunu söyledi. Test sonucun pozitif olduğunu bile bile ülkeye geldi. Gemiye nasıl bindi bilmiyoruz. Hastaneye götürüldü. Gemide 19 kişi vardı. 17 temaslısı var. Onları da karantina oteline aldık. Testleri yapılıyor. Temas eden herkes karantinaya girecek” dedi.

Bu arada Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emine Kamiloğlu, gemi ile ülkeye giren ve koronavirüs pozitif olduğunu ifade eden kadınla ilgili açıklama yaptı.

Kamiloğlu, gemi ile geldiği söylenen kadının elinde pozitif olduğuna dair belge olmadığını kaydederek Mersin’de yapılan hızlı testin sonucunun da negatif olduğunu söyledi.

Kamiloğu, “Kendisi öyle şüphelendiğini beyan etmesi üzerine hastanede karantinaya alınmıştır."