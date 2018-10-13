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Girne, Lefkoşa ve Mesarya yağmura teslim

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Girne, Lefkoşa ve Mesarya yağmura teslim
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Her yağmur sonrası ortaya çıkan manzara dün de değişmedi. Önce Girne, sonra Lefkoşa ve son olarak Mesarya ve Mağusa’da su taşkınları oldu, yollar göle döndü. Geçitkale’de bir araç sel sularıyla dere yatağına sürüklendi

Türkiye üzerinden ülkemize gelen yağışlı hava, dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

Ülke genelinde hayatı olumsuz etkileyen yağmur bazı bölgelerde dolu yağışına dönüştü.
Başkent Lefkoşa’da ani bastıran sağanak bazı yollarda ulaşımın güçlükle yapılmasına neden oldu. Organize sanayi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapatıldı, Girne Kapısı’ndaki yol güzergahındaki bir şerit suya gömüldü. Sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.

Lefkoşa’dan Güzelyurt’a kayan yağış zaman zaman doluya dönüştü.

Girne’de de durum diğer yerleşim birimlerinden farksızdı. Yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanak yağış etkisini en fazla Orta Mesarya’da gösterdi. Geçitkale’de dere, yatağından taştı. Geçitkale’de etkisini gösteren yağışlar nedeniyle bir araç sel sularıyla dere yatağına sürüklendi.

İnönü’de de hiç akmayan dereden akan su taştı.

Sonbaharın geldiğini hissettiren ancak hayatı olumsuz etkileyen hava koşullarıyla ilgili olarak Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buran, Tatlısu’dan başlayan yağışların özellikle Batı Mesarya’da etkili olduğunu ifade ederek, bölgelere düşen yağış oranlarını açıkladı.

Buran, Esentepe’ye 33, Geçitkale’ye 30, Mallıdağ ve Türkeli’ne 23, Girne’ye 22, Kalkanlı’ya 21, Tatlısu’ya 14 kg yağış düştüğünü, başkent Lefkoşa’da ise YDÜ bölgesinin 21, Bakanlıklar bölgesinin 8 kg yağış aldığını kaydetti.

Yağışların hafta sonu süresince de etkili olacağını ifade eden Buran, 14-16 Ekim tarihlerinde yer yer yağış beklendiğini belirtti.

17 Ekim’den sonra ülkenin yeni bir yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceğini vurgulayan Buran, bunun da 20 Ekim’e kadar devam edeceğini söyledi.

Buran, hava sıcaklığının periyodun ilk yarısında 28-31, ikinci yarısında ise 24 – 27 derece dolaylarında seyredeceğini kaydetti.

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