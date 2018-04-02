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Girne – Lefkoşa Anayolu'nda asfaltlama çalışmaları başladı

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Girne – Lefkoşa Anayolu'nda asfaltlama çalışmaları başladı
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Girne – Lefkoşa anayolunun yenilenmesi projesi kapsamında, St. Hilarion kavşağı ile Girne girişi katlı kavşağı arasındaki bölümde devam eden çalışmalarda, alt yapı işlemleri tamamlanan bölümlere asfalt serim işlerine bugün itibariyle başlandığı bildirildi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, “çift finişer” ile gerçekleştirilen ve Platform genişliği 10.5 metre olan asfalt serim işlemi, altyapı çalışmaları ile paralel şekilde devam edecek.

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