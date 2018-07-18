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Girne Kaymakamlığından uyarı

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Girne Kaymakamlığı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 44. yıl dönümü törenleri nedeniyle cuma günü Girne'de drone uçuşları, deniz ve dağ paraşütü gibi aktivitelerin durdurulmasını istedi.

Girne Kaymakamlığından uyarı
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Kaymakamlığın açıklamasında, saat 15.45’te başlayacak törende Türk Yıldızları’nın da gösteri yapacağına işaret edilerek, tehlike yaratacağı belirtilen drone uçuşları, deniz ve dağ paraşütü gibi aktivitelerin yapılmaması gerektiği kaydedildi.

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