Girne Kaymakamlığından uyarı

Girne Kaymakamlığı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 44. yıl dönümü törenleri nedeniyle cuma günü Girne'de drone uçuşları, deniz ve dağ paraşütü gibi aktivitelerin durdurulmasını istedi.

Kaymakamlığın açıklamasında, saat 15.45’te başlayacak törende Türk Yıldızları’nın da gösteri yapacağına işaret edilerek, tehlike yaratacağı belirtilen drone uçuşları, deniz ve dağ paraşütü gibi aktivitelerin yapılmaması gerektiği kaydedildi.