Girne Kaymakamlığından uyarı

Kaymakamlığın açıklamasında, saat 15.45’te başlayacak törende Türk Yıldızları’nın da gösteri yapacağına işaret edilerek, tehlike yaratacağı belirtilen drone uçuşları, deniz ve dağ paraşütü gibi aktivitelerin yapılmaması gerektiği kaydedildi.
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