Girne Kaymakamlığı denetim yaptı

Girne Kaymakamlığı, Girne’deki otel, eğlence yerleri, cafe bar, pup, pansiyon ve bazı yatı evlerine yönelik denetim gerçekleştirdi…

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun da yer aldığı, denetimlere, Kaymakamlık, Girne belediyesi, Polis Narkotik ve Adli Şube ekipleri, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi ekipleri de katıldı…

Denetimde basına bilgi veren Girne Kaymakamı Sinan Güneş, rutin denetimlerin kararlılıkla devam ettiğine vurgu yaparak, denetimde, oteller, yatı evleri pansiyonlar, eğlence merkezleri, barlar publar yanında, vatandaşlardan gelen şikayetlere konu olan yerlere girildiğini söyledi…

Denetimde, önceden ikaz edilen ancak gerekli izin ve prosedürleri tamamlamayan yerlere cezai işlem uygulanacağını, bazı işletmelerin ise uyarılacağını kaydeden Güneş, ruhsat ve izinler konusunda eksiklikler olan işletmelerin bunları bir an önce tamamlaması çağrısında bulundu…

Özellikle içki ruhsatları konusunda ciddi sorunlar tespit edildiğini, işletme izinleri konusunda tespit edilen sıkıntıların belediye ile istişare edileceğini söyleyen Güneş, yüksek ses konusundaki şikayete neden olan mekanların da denetlendiğini anlattı.

Girne İlçesinde, daha sağlıklı, daha rahat, huzurlu ve güvenli bir yaşam arzuladıklarını belirten Güneş, denetimlerin devam edeceğini ve kurallara uymayanlar için gerekenin yapılacağını vurguladı…

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da göreve geldikleri günden bu yana, toplumu, gençliği huzursuz eden her konuda denetim yapma konusunda ciddi kararlılık içinde olduklarını belirterek, Başbakan Ersin Tatar ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da bu konuda ciddi duyarlılığı olduğunu vurguladı.

Yıl boyunca, ilgili tüm kurum ve birimlerle çok sistemli denetimler yaptıklarını söyleyen Karaokçu, Girne Kaymakamlığı ve ilçedeki kurumlara bu konudaki kararlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Denetimlerin düzenli şekilde yapılmasının, sıkıntı ve riskleri azaltacağını söyleyen Karaokçu, “Bizim için önemli olan toplumun, gençliğin huzuru, gençlerimiz ve çocuklarımızın etrafındaki risklerin en aza indirgenmesidir” dedi

Bir basın mensubunun, yapılan denetimde, alkol satışı yapılan bar gibi yerlerde18 yaş altında çocukların yoğun olarak tespit edildiğinin hatırlatılması üzerine Karaokçu, ülkedeki Alkollü içki yasasının 18 yaş altındaki çocuklara satış yapılmasını yasakladığını, ancak mevcut yasanın, bu gibi mekanlarda, önünde alkol tespit edilmeyene yasal işlem yetkisi vermediğini kaydetti.

Mevcut yasada bu konudaki anomalinin giderilmesi gerektiğini dile getiren Karaokçu, bu konuda meclise yasa değişiklik önerisi verdiklerini ancak herhangi bir aşama kaydedilmediğini anımsattı.