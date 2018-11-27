Girne Kaymakamlığı cezai işlem başlattı

Girne Kaymakamlığı, ilçe sınırları içerisinde, ruhsatsız ve yetkisiz olarak Ağaç Budama(Derin Budama), Ağaç Sökme, Ağaç Sökme ve Başka Bir Yere Aktarma, Odun Satışı ve Satış Amacıyla Odun Taşıma yapması nedeniyle birçok vatandaş hakkında cezai işlem başlatıldığını açıkladı.

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, bu yönde meydana gelen olumsuzlukların önlenmesi ve yurttaşların herharıgi bir cezai işleme maruz kalmaması için, Zeytin, Harup ve diğer meyve ağaçlarıyla ilgili, İlçe Kaymakamlığından ve Çam, Servi ve diğer Orman ağaçlarıyla ilgili olarak Orman Dairesi Müdürlüğü'nden Ruhsat alınması gerektiği hatırlatıldı