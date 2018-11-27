Girne Kaymakamlığı cezai işlem başlattı

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, bu yönde meydana gelen olumsuzlukların önlenmesi ve yurttaşların herharıgi bir cezai işleme maruz kalmaması için, Zeytin, Harup ve diğer meyve ağaçlarıyla ilgili, İlçe Kaymakamlığından ve Çam, Servi ve diğer Orman ağaçlarıyla ilgili olarak Orman Dairesi Müdürlüğü'nden Ruhsat alınması gerektiği hatırlatıldı
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