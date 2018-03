Girne Kaymakamı Mehmet Envergi, Girne'de akaryakıt kullanan birçok turistik tesisin, iş yerinin ve konutun izni yok

Girne Kaymakamı Mehmet Envergi, Girne’de akaryakıt kullanan birçok turistik tesisin, iş yerinin ve konutun “akaryakıt depolama izni” olmamasına tepki gösterdi ve ceza uyarısı yaptı Girne Kaymakamı...

Girne Kaymakamı Mehmet Envergil, C ve D sınıfı akaryakıt kullanan birçok turistik tesisin, iş yerinin ve konutun “akaryakıt depolama izni” olmadığını ifade ederek, toplumun can ve mal güvenliğini riske atanların cezalandırılması, kayıt dışılığın önlenmesi için Girne Polis Müdürlüğü’ne başvurduklarını söyledi.

Akaryakıt depolanabilmesi için kaymakamlıklardan izin alınması ve bu izinlerin her yıl yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Envergil, Girne Kaymakamlığı’nın çalışmalarına ve uyarılarına rağmen ilçe hudutlarında bu konuda kayıt dışılık olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Girne Kaymakamı Mehmet Envergil, kimsenin olumsuz duruma düşmesini istemediklerini ancak yasaların uygulanması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Envergil, akaryakıt dolumu yapan firmalara “hiç kimseye izinsiz işlem yapmayın, kayıtlar konusunda Girne Kaymakamlığı’na yardımcı olun” çağrısı yaparak, iznini yenilemeyenleri Girne Kaymakamlığı’na başvurmaya davet etti.

Mehmet Envergil, depolama izin harçları konusunda şu bilgileri verdi:

“Satış yapmayıp kendi maksatları için kullananlara akaryakıt cinsi ne olursa olsun; ilk 500 galon için 35 TL, geriye kalan her 500 galon için 18,75 TL.

Satış maksadı için depolayanlara akaryakıt cinsi ne olursa olsun; ilk 500 galon için 172 TL, Geriye kalan her 500 galon için 66,50 TL.”