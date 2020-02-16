Girne, Deniz’e ağladı

43 yaşında hayata veda eden Deniz Nasıfoğlu’nun ardından gözyaşları sel oldu. Deniz için son görevlerini yerine getirmek isteyen sevenleri, camiye sığmadı. Cenazede adeta insan seli yaşandı, yürekler parçalandı…

Murat ASLAN

Girne’nin çok sevilen isimlerinden, eğitimci, aktivist Deniz Nasıfoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı.

Tam 12 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden 43 yaşındaki bir çocuk annesi Deniz Nasıfoğlu, geçtiğimiz Perşembe akşamı hayatını kaybetmişti.

Deniz Nasıfoğlu dün Girne Nurettin Ersin Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çevresi tarafından çok sevilen biri olan Deniz Nasıfoğlu için gözyaşları sel oldu. Nasıfoğlu’nun cenaze töreninde ailesi güçlükle ayakta dururken, kalabalık camiye sığmadı.

Girne ve Limasollular çok yoğun ve hüzünlü bir kalabalıkla Deniz’i sonsuzluğa uğurladı.

Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda ise sevenleri Deniz’i alkışlarla ve “Sevmedim kimseyi senin kadar” şarkısını söyleyerek toprağa verdi.

Nasıfoğlu’ndan geriye ise umutları, gülüşü, hayalleri kaldı... Oğlu Baran’ı, ailesini, hayallerini ve herkesin saygı duyduğu yaşam mücadelesini hatıra bıraktı.

Nasıfoğlu, en zor zamanlarında enerjisi, neşesi ve azmiyle her zaman dikkat çekmişti. Tam bir Limasol aşığı olan Deniz Nasıfoğlu, yıllarca kanser hastalığına meydan okumuş, mücadelesiyle çok insana umut olmuş, birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmıştı.

Nasıfoğlu, en son 21 Nisan 2019 tarihinde Limasol’da, Doğan-Ocak takımlarını, kendi evlerinde buluşturmuş, yıllar sonra, kendi sahalarında oynanan maçı organize etmiş ve kendisi de sahaya çıkmıştı.