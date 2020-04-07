Girne'den ürküten kareler

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına rağmen Girne’de birçok yerde insan yoğunluğu dikkatlerden kaçmıyor.

Uzmanların sık sık sosyal mesafeyi koruma ve gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmeme çağrılarına rağmen bugün Girne sokakları ve bazı alış-veriş yerleri yine çok kalabalıktı.

Belediyenin ihtiyaçlı kişilere yardım paketi dağıtması nedeniyle Girne merkezde özellikle yabancı öğrenci ve kişilerin oluşturduğu kalabalıkların sosyal mesafe gözetmeksizin oluştuğu görüldü.

Bu arada birçok markette ise uzun kuyruklar ve içerilerinde ise kalabalıkların oluştuğu beliritldi.