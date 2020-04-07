banner411
banner69
Girne'den ürküten kareler
Girne'den ürküten kareler
330 0
10 0
 
24 0
31 0
40 0
20 0
Değirmenlik Belediyesi 'Dayanışma Mutfağı' hayata geçti
Değirmenlik Belediyesi 'Dayanışma Mutfağı' hayata geçti
21 0
banner374

Girne'den ürküten kareler

banner27

Girne'den ürküten kareler

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına rağmen Girne’de birçok yerde insan yoğunluğu dikkatlerden kaçmıyor.

Uzmanların sık sık sosyal mesafeyi koruma ve gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmeme çağrılarına rağmen bugün Girne sokakları ve bazı alış-veriş yerleri yine çok kalabalıktı.

Belediyenin ihtiyaçlı kişilere yardım paketi dağıtması nedeniyle Girne merkezde özellikle yabancı öğrenci ve kişilerin oluşturduğu kalabalıkların sosyal mesafe gözetmeksizin oluştuğu görüldü.

Bu arada birçok markette ise uzun kuyruklar ve içerilerinde ise kalabalıkların oluştuğu beliritldi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.