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Girne'den Taşucu'na seferler düzenleniyor

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Yarın, Pazartesi günü ve 3 Haziran Çarşamba günü, Girne Limanı’ndan Taşucu’na üç deniz otobüsü seferi düzenlenmesi planlanıyor.

Girne'den Taşucu'na seferler düzenleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, yarın, Pazartesi günü ve 3 Haziran Çarşamba günü, Girne Limanı’ndan Taşucu’na üç deniz otobüsü seferi düzenlenmesi planlandığını duyurdu.

Açıklamada, gemide koltuk sayısı sınırlı olduğundan ilk başvuranların biletlemesinin yapılacağı, bilet satın almak isteyenlerin irtibat bilgileri belirtilmiş olan ilgili firmaya başvurması gerektiği kaydedildi.

Covid-19 belirtisi gösteren vatandaşların kesinlikle gemiye alınmayacağı vurgulanan açıklamada, bu seferler ile seyahat edenlerin yanlarında yeterli sayıda maske bulundurmaları gerektiği ifade edildi.

Taşucu Limanı’nda giriş öncesinde gerekli sağlık kontrolü yapılacağı bildirildi.

Bilet satın almak için ilgili şirkete ait irtibat bilgileri şöyle:

“0392 444 43 64, 0539 102 91 40, 0539 102 91 41, 0539 102 91 42

www.akgunlerbilet.com

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