banner411
banner69
Hamitköy’den efsane galibiyet
Hamitköy’den efsane galibiyet
216 0
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
21 0
 
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
443 0
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
84 0
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
86 0
Avantaj Doğan pençesinde
Avantaj Doğan pençesinde
106 0
Nicosia Group ödülleri sergiledi
Nicosia Group ödülleri sergiledi
155 0
banner460

GİRNE'DEKİ BÜYÜK ORMAN YANGINININ 25. YILDÖNÜMÜ…

banner27

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI: “GEÇMİŞTE YAŞANAN ACILARDAN DERS ÇIKARIP DEVLETİN DERHAL YANGIN ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ ALMASI VE VATANDAŞLARIN UYMASINI SAĞLAMASI GEREK”

GİRNE'DEKİ BÜYÜK ORMAN YANGINININ 25. YILDÖNÜMÜ…

 Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün, Girne’deki büyük orman yangınının 25’inci yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. İyigün, geçmişte yaşanan acılardan ders çıkarılması, devletin derhal yangın önleyici tedbirleri alması ve vatandaşların uymasını sağlaması gerektiğini kaydetti.  
Malatya köyünden başlayıp Arapköy’e kadar etkili olan 1995 yılındaki yangında, 8 bin 69 hektar alanın kül olduğunu anımsatan İyigün, 17 Mayıs 2020 tarihinde Tepebaşı köyünde çıkan ve bin hektar alanın yandığı yangının üzerinden de 40 gün geçtiğine işaret etti. 
“Küresel ısınma ve Akdeniz ikliminin etkisiyle yangın riski yüksek bir coğrafyada yaşıyoruz. Yangınlar geçmişte olduğu gibi bugün de çıkacaktır. Bu yüzden yangına hazırlık ve koruma tedbirleri tam olmalıdır” diyen İyigün, şöyle devam etti:
“Daha 40 gün önce yaşanan, ülkenin ikinci en büyük yangını olan Tepebaşı yangının külleri yerinde dururken dün yerel basından öğrendiğimiz Alevkayası bölgesindeki Gözetleme kulesinin bir gün dolu bir gün boş çalışması ve Girne Yangın ekibinin 8 kişi eksik çalışması kabul edilemez.
Görünen odur ki, 2 aydır görevde olan yangın hazır kuvvet ekipleri hala daha olası bir yangına hazır değildir. Yıllardır siyasi rant olarak görülen yangın hazır kuvvet ekipleri artık yasal çalışma yapılarak kadroya alınmalı ve profesyonel bir yapıya getirilmelidir.
“EKSİKLER CİDDİYE ALINMALI” 
Orman Dairesi teknik kadro ve eğitimli personel bakımından eksik kadro ile çalışmaktadır. Eksiklerin ciddiye alınıp hükümetin derhal gereğini yapması gerekmektedir. 
Değişen iklim koşulları nedeniyle son yıllarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında başarı oranı düşmüştür. Ağaç yetiştirmenin ne kadar zor olduğunun bilinciyle hareket edip mevcut ormanlarımızda koruma tedbirlerini artırmak elzemdir.
Girne Orman yangının 25’inci yıldönümünde hala daha bunları konuşuyor olmamız bizleri derinden üzmektedir. Orman yol ve emniyet şeritleri, karayollarının kenarındaki otlar, elektrik trafo ve hatlarının altındaki otlar hala daha temizlenmiş değildir. Çöplük alanları hala daha yakılmaktadır.  
Geçmişte yaşanan acılardan ders çıkarıp devletin derhal yangın önleyici tedbirleri alması ve vatandaşların uymasını sağlaması gereklidir.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.