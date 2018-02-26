Girne – Değirmenlik Dağyolu trafiğe kapatılabilir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Girne – Değirmenlik Dağyolu’nda kazaları önlemek için ne gerekirse yapılacağını söyleyerek Bu noktadan sonra benzeri kazaların yaşanmaması için gereken çalışmalar yapılacak, trafiğe kapatmaysa trafiğe kapatma, belli saatlerde trafiğe açılmaysa belli saatlerde trafiğe açılma” dedi

Girne – Değirmenlik Dağyolu’nda öğle saatlerine doğru meydana gelen kaza ile ilgili yerinde incelemelerde bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, burada basına açıklamalarda bulundu.

Bakan Atakan, aldıkları ilk bilgilere göre kazanın hatalı yükleme yapan bir kamyondan kaynaklandığını ve bu kamyondan yola dökülen kumlardan dolayı kazanın yaşandığını söyledi.

Artık bu yolda kazaların önüne geçilmesi için ne yapılması gerektiğine baktıklarını belirten Atakan, “Bu noktadan sonra benzeri kazaların yaşanmaması için gereken çalışmalar yapılacak, trafiğe kapatmaysa trafiğe kapatma, belli saatlerde trafiğe açılmaysa belli saatlerde trafiğe açılma. Gereken ne ise yetkili mercilerle istişare yapılarak gereken neyse yapılacaktır.” dedi.

Basın yolu ile sürücülere de çağrı yapan Atakan, biraz sabırlı olmaları gerektiğini, herkesin gidilecek olan yere 15 dakika geç gitse dahi tek parça gitmesi için sabırlı olması çağrısı yaptı.

Girne – Lefkoşa anayolundaki çalışmaların iki veyahut iki buçuk ay süreceğini, bununda hava koşullarına bağlı olduğunu ifade eden Bakan Atakan, bu yolda çalışmaların hızlanması için Karayolları Dairesi’ne bağlı ekiplerin takviye yaparak yolun hızlandırılması için çalışma yaptıklarını vurguladı.

Atakan, Değirmenlik – Girne dağ yolunda çalışmaların aşağıdan başlandığını ve yeni bir güzergah olacağını, şu anki projede eski yolun iyileştirilmesi olmadığını ancak Bakanlık olarak bu yolun bakımı için çalışma yapacaklarını ifade etti. Bu yolun gerek binek arabalar gerekse yük araçları için uygun durumda olmadığını belirten Tolga Atakan, yolda çökmeler ve oluklaşmalar olduğunu vurguladı.

Yolları kullanan ağır vasıtaların yüklerini kontrol etmek amacıyla dijital kantar kurmak için adaya iki tane kantar getirttiklerini ve kısa zamanda bu kantarların bir tanesinin bu yola kurulacağını ifade eden Bakan Atakan, ayrıca ağır yük araçlarına takometre takılması için de yasal düzenleme yapıldığını sözlerine ekledi.