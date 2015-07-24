banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Girne-Değirmenlik anayolunda tır kazası meydana geldi.

banner27

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah 7.30’da Girne-Değirmenlik anayolunda, Acapulco Otel’e dönen kavşaktan 300 metre önce meydana gelen kazada, kum yüklü bir tır devrilip ateş aldı....

Girne-Değirmenlik anayolunda tır kazası meydana geldi.
banner137

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah 7.30’da Girne-Değirmenlik anayolunda, Acapulco Otel’e dönen kavşaktan 300 metre önce meydana gelen kazada, kum yüklü bir tır devrilip ateş aldı.

Mehmet Türker’in yönetimindeki MY 225 plakalı tırın dorsesi Girne istikametine doğru sola meyilli virajda üzerindeki gövdeden ayrıldı ve yolun sağından sürüklendi.

Dorse 2 elektrik ve direği 2 ağaca çarptıktan sonra yolun sağından çıkıp ters devrilirken gövde kısmı ise 100 metre ileride alev aldı.

İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürülürken tırın gövdesi tamamen yandığı, sürücü Mehmet Türker’in vücudunda yanıklar olduğu bilgisi verildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.