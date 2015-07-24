Girne-Değirmenlik anayolunda tır kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah 7.30’da Girne-Değirmenlik anayolunda, Acapulco Otel’e dönen kavşaktan 300 metre önce meydana gelen kazada, kum yüklü bir tır devrilip ateş aldı....

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah 7.30’da Girne-Değirmenlik anayolunda, Acapulco Otel’e dönen kavşaktan 300 metre önce meydana gelen kazada, kum yüklü bir tır devrilip ateş aldı. Mehmet Türker’in yönetimindeki MY 225 plakalı tırın dorsesi Girne istikametine doğru sola meyilli virajda üzerindeki gövdeden ayrıldı ve yolun sağından sürüklendi. Dorse 2 elektrik ve direği 2 ağaca çarptıktan sonra yolun sağından çıkıp ters devrilirken gövde kısmı ise 100 metre ileride alev aldı. İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürülürken tırın gövdesi tamamen yandığı, sürücü Mehmet Türker’in vücudunda yanıklar olduğu bilgisi verildi.