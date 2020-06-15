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Girne'de zabıtalar Kordonboyunda devriye gerçekleştiriyor

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Girne'de zabıtalar Kordonboyunda devriye gerçekleştiriyor

Girne Belediyesi Zabıta Amirliği, Girne kordon boyu bölgesinde hafta sonları saat 20.00-23.00 saatleri arasında rutin kontroller yapmaya başladı. 

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, zabıtalar, hafta sonu cumartesi ve pazar günleri gece saat 20.00-23.00 arasında halkın güvenliği için Kordonboyu bölgesinde yaz döneminde kontrol yapacak ve aynı zamanda marketlerin denetimini sürdürecek. 
Zabıtaların kontrollerinde, park güvenliği, izinsiz seyyar satıcılar, izinsiz müzik yapanların denetleyeceği, olumsuz olaylara müdahale edeceği ve marketlerin Bakanlar Kurulu kararına uygun saatlerde kapalı olup olmadıklarını denetleyecekleri açıklandı. 
Halkın limanda rahat ve güvenli bir şekilde gezebilmesi için zabıta birimleri belirli saatlerde aktif olacak. Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Girne’nin en güzel yerlerinden olan Girne Limanı’nın, zabıtaların kontrolü ve halkın da duyarlılığıyla daha temiz ve güvenli kalabileceğini söyledi.

 

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