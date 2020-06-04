Girne'de karantinadaki bir şahısın hızlı testi pozitif

Sağlık Bakanlığı ekiplerinin bugün bir garantina merkezinde kalmakta olan kafileye yaptığı hızlı testler sonucunda 1 kişinin pozitif olduğu belirlendiği bildirildi.

Gelen bilgillere göre, ülkeye 21 Mayıs tarihinde Larnaka üzerinden adaya Kıbrıslı bir kafile geliyor, kuzeyde karantinaya alındığı kaydedildi. Bu kafilenin geliş amacının cenaze, sağlık vs nedenle yurt dışında olanlara tanınan dönüş Hakkı kapsamında ülkeye döndükleri bildirildi. Daha sonra bu kafilenin Girne’deki bir karantina merkezinde karantinaya alındıkları belirtildi.

Bu karantina sürecinin 13’üncü gününde tarama yapıldığı ve kafiledeki 25 yaşındaki bir erkek şahısın hızlı test sonucunun pozitif çıktığı gelen bilgiler arasında.

Bunun üzerine PCR testinin yapıldığı ve Akşam saatlerinde PCR sonuçları beklendiği gelen bilgiler arasında.

Bu arada 25 yaşındaki erkek şahısta herhangi bir semptom belirtisi olmadığı ve yapılan taramada başka pozitif bir vakaya da rastlanmadığı bildirildi.