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Girne'de kaldırım ihlaline ceza kesilecek

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Girne'de kaldırım ihlaline ceza kesilecek
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Girne Belediyesi, kamuya ait kaldırım üzerine araç park edilmesi, masa, sandalye, tabela, buzdolabı, satış sergileme amacıyla ürünlerin konulması durumunda ürün ve mallara el koyup, para ve kapatma cezası uygulayacak.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Zabıtası, “Kaldırımı işgal etme, yayaları engelleme” ilkesinden hareketle konuyla ilgili Kurban Bayramı öncesinde ve geçtiğimiz gün çarşıda broşür dağıttı. 
GÜNGÖRDÜ: “İŞLETMELER KURALLARA UYMAYA BAŞLADI”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaya, engelli ve çocuk arabaları için büyük önem arz eden kaldırım ihlallerini önlemek için yasalar çerçevesinde ceza kesilmeye başlanacağını söyledi.
Güngördü, Kurban Bayramı öncesinden başlayarak özellikle işletme sahiplerine başlanacak uygulama ile ilgili bilgilendirici broşür dağıttıklarını belirterek, bir çok işletmenin yasal sınırları içerisine çekildiğini ifade etti. 
Güngördü, kaldırım ihlali yapan işletmelere ceza yanında kaldırım ihlaline neden olan ürün ya da eşyalarının toplatılacağını söyledi. 
“Daha çağdaş bir Girne” için herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağıran Güngördü, vatandaşların konuya gereken desteğin vereceklerine inanç belirtti.

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