Girne'de içme suları analizi yapıldı

Girne Belediyesi’ne bağlı bölgelerde içme suyu hattında yapılan kontrollerin sonucu temiz çıktı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, bölgede yaşanan sel felaketi sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın “içme sularına kirlilik karıştığı” yönündeki açıklamaları ardından çeşitli bölgelerden alınan su örnekleri kontrol edildi.

Önce özel sonra da Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarı’nda yapılan tahlillerin sonucunda; Girne merkez, Karmi, Edremit, Karaoğlanoğlu, Karakum, Ozanköy, Bellapais ve Doğanköy’den alınan tahlil örneklerinde “koliform bakteri”, “E.coli”, “Enterokok”a rastlanmadığı kaydedildi.

GÜNGÖRDÜ: “HALKIN SAĞLIĞINI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi tarafından çeşitli bölgelerden alınan numunelerin tahlil sonuçlarının temiz çıktığını, vatandaşların gönül rahatlığıyla şebeke hattındaki suyu kullanabileceklerini ifade etti.

Halk sağlığının her zaman öncelikleri olduğunu, rutin kontrollerin belirli aralıklarda devam ettiğini ifade eden Güngördü, vatandaşların da bu konuda hassasiyet göstererek depolarını temiz tutmaları gerektiğini vurguladı.