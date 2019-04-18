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Girne'de Gıda İşletmeleri "gece baskınlarıla" denetleniyor

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Girne Belediyesi, Girne’de yiyecek içecek ve eğlence merkezlerinin “gece baskınlarıyla” da denetlendiğini bildirdi.

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Girne'de Gıda İşletmeleri "gece baskınlarıla" denetleniyor
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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yazılı açıklamasında, kent genelinde tüketilen gıdaların güvenliğinin her dönem önemli bir gündem maddeleri olduğunu ifade ederek, turist veya yerli vatandaş olsun tüm kent sakinlerinin sağlığının korunmasının, gözetilmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne kentinin son yıllarda hızla gelişen yapısının içerisinde yeme içme ve eğlence merkezlerinin de geliştiğini ifade ederek, gıda güvenliği ile hijyenin de insan sağlığı açısından temel bir zorunluluk olduğunu ve tüm işletmelerin hijyen konularında da hassasiyetle hizmet vermelerinin oldukça önemli olduğunu kaydetti. 
Gıda denetimlerinin tamamen bağımsız bir irade ile tamamen insan sağlığı odaklı gerçekleştirildiğini, bilimsel ilke ve esaslar çerçevesinde değerlendirildiğini ifade eden Güngördü, “Tüm esnafımızla birlikte konuyla ilgili işbirliğimizi önemsediğimizi hatırlatır; standart dışı hizmet veren ve sağlık riski yaratan işletmelerin yasal işleme tabi tutulacağını vurgulamak isterim. Güzel bir Girne iyi bir turizm sezonu için hep birlikte çalışmalıyız”.
Öte yandan Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Ekipleri, geçen hafta baskın niteliğinde yaptığı denetimde, gıda işletmelerinin mutfaklarında yapılan hijyen kontrollerde tespit edilen eksiklikler ile ilgili yasal işlemler ve takip başlattı. 
Girne Belediyesi, gece denetimi sırasında “Bahar Mavi Köşe Cafe” isimli işyerinde çalışanların karnesiz olması ve yetersiz hijyen koşulları tespit edilmesi nedeniyle işyerini kapatarak mühürledi. 
Aynı gece, denetlenen diğer işletmelere ise uyarı niteliğinde ihbar verildi. 


BİR AYDA 136 FARKLI İŞLETME ZİYARET EDİLDİ
Açıklamada, son bir aylık süreçte (14 Mart -16 Nisan 2019) yapılan gıda denetimlerinde; 136 farklı işletmenin ziyaret edildiği, toplam 272 denetim gerçekleştirildiği kaydedildi. Yasal olarak gıda güvenliği koşullarında uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplamda 2 bin 952 TL para cezası uygulandığı, gıda işletmelerinde satışa sunulan veya mutfakta kullanımda olan; ancak gıda güvenliği riski taşıdığı tespit edilen 98 çeşit gıda ürününe de el konulduğu kaydedildi.
Bir aylık süre içerisinde yapılan kontrollerde; hijyen koşulları yetersiz ve gıda güvenliği koşullarına aykırı çalışan Apiko Döner, Halil Usta Restaurant ve Çıralı Bakery isimli 3 işletmenin de mühürlendiğine dikkat çekildi. 
Kapatma işlemi ile faaliyetleri durdurulan bahse konu işletmelerin, eksiklerini giderdikten ve hijyen koşulları tam anlamıyla teyit ettikten sonra yeniden Belediye tarafından faaliyetlerine izin verildiği iletildi. Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, gıda güvenliği konularının, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin sorumluluğunda ve önemli bir uzmanlık gerektiren konu olduğuna dikkat çekti. Bu teknik bilginin tüm gıda işletmelerince uygulanması ve toplum sağlığının korunması adına ekip olarak yaptıkları resmi kontroller yanında teknik bilgi desteğinin de görevleri arasında olduğunu belirtti.

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