banner107
22 0
Lefkoşa, Güzelyurt’a karşı
Lefkoşa, Güzelyurt’a karşı
43 0
7 0
143 0
8 0
16 0
Çeyrek finale yükselenler belirlendi
Çeyrek finale yükselenler belirlendi
59 0
23 0
banner82
banner147

Girne'de Eziç ışıklarına dikkat

banner27

Girne'de Eziç ışıklarına dikkat
banner137

Trafik Dairesi Müdürlüğü, Girne çevre yolu, Zeytinlik ve Eziç kavşağı üzerinde bulunan manuel sistemli trafik sinyalizasyon sisteminin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi bünyesindeki uydu sistemli sinyalizasyona adaptasyon çalışmaları nedeniyle, 12 Şubat Pazartesi gününe kadar devre dışı kalacağını açıkladı.

Manuel sistemden uydu sistemine adaptasyonu gerçekleştirilmesi amacıyla pazartesine kadar devam edecek çalışmalar süresince devre dışı kalacak olan sinyalizasyon sistemi nedeniyle, ilgili kavşakta Polis ve Trafik Dairesi personeli kontrollü geçişin sağlanması için hizmet verecek.

Bu süre zarfında, söz konusu güzergahı kullanacak olan sürücülerin ve yayaların, kavşaktaki trafik levha ve işaretlere, polis ve Trafik Dairesi personelinin yönlendirmelerine riayet etmelerinin yanında, azami dikkatli ve kontrollü davranmaları istendi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.