Girne'de Eziç ışıklarına dikkat

Trafik Dairesi Müdürlüğü, Girne çevre yolu, Zeytinlik ve Eziç kavşağı üzerinde bulunan manuel sistemli trafik sinyalizasyon sisteminin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi bünyesindeki uydu sistemli sinyalizasyona adaptasyon çalışmaları nedeniyle, 12 Şubat Pazartesi gününe kadar devre dışı kalacağını açıkladı.

Manuel sistemden uydu sistemine adaptasyonu gerçekleştirilmesi amacıyla pazartesine kadar devam edecek çalışmalar süresince devre dışı kalacak olan sinyalizasyon sistemi nedeniyle, ilgili kavşakta Polis ve Trafik Dairesi personeli kontrollü geçişin sağlanması için hizmet verecek.

Bu süre zarfında, söz konusu güzergahı kullanacak olan sürücülerin ve yayaların, kavşaktaki trafik levha ve işaretlere, polis ve Trafik Dairesi personelinin yönlendirmelerine riayet etmelerinin yanında, azami dikkatli ve kontrollü davranmaları istendi.