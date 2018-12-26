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Girne'de bir inşaatın faaliyeti durduruldu

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Girne'de bir inşaatın faaliyeti durduruldu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Çalışma Dairesi iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine devam ediyor. Vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendirmeye alan Çalışma Dairesi iş güvenliği olmayan Girne'deki bir inşaat durduruldu.


Bir basın yayın kuruluşunda bugün yer alan bir haberi ihbar kabul eden Girne Çalışma Dairesi müfettişleri hemen harekete geçerek, işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan Özakınsel Proje Dekorasyon İnşaat Ltd.’e ait, Girne’deki söz konusu inşaatta A blok’un faaliyetleri durdurdu. 
Bakanlık Basın bürosundan yapılan açıklamada Tüm uyarı ve denetimlere rağmen inatla kurallara uymayanlara göz açtırılmayacaktır. Duyarlı vatandaşlarımıza ve basına da teşekkürler." denildi.

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