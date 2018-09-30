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Girne'de bazı bölgelere 3 gün su verilemeyecek

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Girne'de bazı bölgelere 3 gün su verilemeyecek
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Girne’de bazı bölgelere üç gün süresince su verilemeyecek.
Girne Belediyesinden yapılan açıklamada, ““Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi” kapsamında döşenen borularda yaşanan sorun nedeniyle Girne Belediyesi sınırları içerisinde bazı bölgelere üç gün süresince su verilemeyeceği belirtildi.
Açıklamada, ilgili şirketin, meydana gelen arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü, vatandaşların suyu idareli kullanmaları çağrısında bulunuldu

 

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