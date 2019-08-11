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Girne'de banketler düzeltiliyor

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Girne'de banketler düzeltiliyor
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 Girne Belediyesi, Girne-Çatalköy ana yolunda, tahrip olan banketlerin tamiri için çalışma başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin sorumluluğunda olmamasına rağmen Girne-Çatalköy ana yolunda Uğur Mumcu ve Hazreti Ömer Caddeleri’nde tahrip olan banketlerle ilgili çalışma başlatıldığı kaydedildi.
Çalışmalar kapsamında zamanla yol kenarında meydana gelen ve araç sürücülerinin sorun yaşamasına yol açan çukur ve yarıkların stabilize dolgu malzemesi kullanılarak giderildiği açıklandı.

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