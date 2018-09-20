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Girne'de 44 işyerinde kaçak işçi teftişi yapıldı

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, Çalışma Dairesi tarafından yapılan denetimlerde 55 çalışan kontrol edilirken;  5 çalışma izinsiz işçi tespit edildi ve 13 bin 100 TL idari para cezası kesildi

Girne'de 44 işyerinde kaçak işçi teftişi yapıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kayıt dışılığın önlenmesi  amacıyla ülke genelinde yapılan rutin denetimler kapsamında; dün Girne’de  44 işyerinde kaçak işçi teftişi yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Çalışma Dairesi tarafından yapılan denetimlerde 55 çalışan kontrol edilirken;  5 çalışma izinsiz işçi tespit edildi ve 13 bin 100 TL idari para cezası kesildi. 
Denetlenen 55 çalışanın 26’sının KKTC uyruklu, 15’inin TC uyruklu çalışma izinli, 9’unun ise,  3. uyruklu çalışma izinli olduğu tespit edilirken; 5 kişinin çalışma izinsiz TC uyruklu olduğu saptandı. 
Çalışma Dairesi tarafından 2 TC uyruklu çalışma izinsiz işçi çalıştıran Restoran sahibi Feriha Yılmaz isimli işverene 5 bin 240 TL,  2 TC uyruklu çalışma izinsiz işçi çalıştıran Doğaçlar Ticaret Ltd’e  5 bin 240 TL ve Fotoğraf Stüdyosu sahibi  Sami Ölmez isimli işverene ise 1 TC uyruklu  çalışma izinsiz işçi çalıştırdığı için  2 bin 620 TL idari para cezası kesildi.
LEFKOŞA’DA İKONİS İNŞAATA AİT İNŞAATIN FAALİYETLERİ DURDURULDU 
Lefkoşa’da yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde ise; Çalışma Dairesi tarafından İkonis İnşaat’a ait inşaatta, yasal mevzuat kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli koşullar tespit edilerek inşaatın faaliyeti durduruldu. 
İnşaatın  taşeronluğunu yapan Melga İnşaat’a  da 1 kaçak işçi çalıştırdığından dolayı  2 bin 620 TL tutarında idari para cezası  kesildi.

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