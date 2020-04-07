Girne'de 3 restorantı birden soydular

Girne’de üç restoran ve bir bahis şirketinde hırsızlık yapan iki genç tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren Canlı Balık restoran, bahis şirketi Hititbet’e ait şube ve Limos isimli restoranı açarak para ve muhtelif eşya çalmak; Carob isimli restoranı açarak içerisinde bulunan çelik kasa açmaya zorlamak suçundan M.Ç (E-19) ve A.A (E-19) tutuklandı.