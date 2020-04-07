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Girne'de 3 restorantı birden soydular

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Girne’de üç restoran ve bir bahis şirketinde hırsızlık yapan iki genç tutuklandı

Girne'de 3 restorantı birden soydular

Girne’de faaliyet gösteren Canlı Balık restoran, bahis şirketi Hititbet’e ait şube ve Limos isimli restoranı açarak para ve muhtelif eşya çalmak; Carob isimli restoranı açarak içerisinde bulunan çelik kasa açmaya zorlamak suçundan M.Ç (E-19) ve A.A (E-19) tutuklandı.

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