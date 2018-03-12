Girne dağ yolunda yasaklama kalkıyor

Girne dağ yolundaki çalışmaların bugün tamamlanması, yarın da süreli kullanım sınırlamasının kaldırılması hedefleniyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Çatalköy-Değirmenlik Yolu’nda (Girne dağ yolu) süren yol çalışmalarının bugün tamamlanması; yarın da süreli kullanım sınırlamasının kaldırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Çatalköy-Değirmenlik Yolu’nun (Girne dağ yolu) daha güvenli bir hale gelmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilen Bakanlık açıklamasında, asfalt kemirme çalışmaları önceki gün itibarıyla yolun Değirmenlik-Girne istikametinde 10’uncu kilometrede sürerken, yeni asfalt serim çalışmalarının da daha geriden devam ettiği kaydedildi.

Hava şartlarının elvermesi halinde yol çalışmalarının bugün tamamlanması Salı günü de süreli kullanım sınırlamasının kaldırılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, çalışmalar tamamlandığında yolun deforme olmuş kısımlarının, zarar gören oto korkuluklar ve trafik levhalarının yenilenmiş olacağı ve yolun daha güvenli bir hale geleceği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu doğrultuda herhangi can ve mal kaybı yaşanmaması, özellikle yolun yapımında çalışanların can güvenliği adına yolu kullanan sürücülerin daha dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaretleri ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.