Girne-Çatalköy’e 7 kat sınırı

Girne-Çatalköy’de yeni hayat bulan İmar Planı’yla kat izinleri ana yollarda 7, ara yollarda 5’e indirildi. İmar planına göre, artık 5 yıldızlı otellere izin yok; ancak 150 kişilik butik otel açılabilecek

Bölgede yeni üniversite kampüsü için izin verilmeyecek. Önceden mahalle aralarında gürültülere neden olan bar gibi yapılara müsaade edilmeyecek. İmar Planı’yla inşaat alanı 2000 metre kareden 1600 metrekareye çekildi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, basın toplantısı düzenleyerek Girne-Çatalköy İmar Planıyla ilgili bilgiler verdi.

Resmi Gazetede 16 Şubat 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren İmar Planı, 20 yıl geçerli olacak; 5 yılda bir talep olursa revize edilebilecek.

İmar Planına göre, artık 5 yıldızlı otellere izin yok; ancak 100-150 kişilik butik otel veya ilgi turizmi amaçlı konaklama mekanı açılabilecek.

Uzun yıllardır 10 kata kadar bina izni verilirken; yeni hayat bulan İmar Planı’yla kat izinleri ana yollarda 7, ara yollarda 5’e indirildi.

Dünya ortalamasında şehirlerin nüfuslarının yüzde 7-10 civarında öğrenci barındırabildiği göz önüne alınarak, Girne’de şu an 5 aktif 2 izinli üniversitenin 18 bin civarında öğrencisi bulunmasından dolayı yeni üniversite kampüsü için izin verilmeyecek.

Önceden mahalle aralarında istenmeyen gürültülere neden olan bar veya ağıl gibi yapıların varlığına müsaade edilmeyecek.

Bugüne kadar 1000 metrekare araziye 2000 bin metrekare inşaat yapılabilirken İmar Planı’yla inşaat alanı 1600 metrekareye çekildi.

Askeri alanların gelecekte terk edilmesi halinde bu alanlar sadece kamusal amaçlı kullanılacak. Hali araziler de plana uygun kamu amaçlı kullanılabilecek.

GÜNGÖRDÜ: “KAOSUN BAŞLANGICI OLDU”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde gerçekleştirilen basın toplantısında ilk sözü alan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’de 1985-1986 yıllarında eşdeğer tapularının verilmesiyle yatırımların hızlandığını ve uzun yıllar plansız süren yapılaşmanın 92-93’den itibaren emirnamelerle arzulanana da ulaşamadığını belirtti.

Güngördü, sonrasında 25 kata kadar izin vermeyi öngören hükümetin, halkın tepki göstermesi üzerine 2010 yılında ani bir kararla 10 kata kadar izinlendirmeye gittiğini, halkın ve belediyenin zaafiyet göstererek itiraz etmediğini, hukuki yollara başvurmadığını söyledi.

İmar yasasında bu konuda hükümler olduğunu ancak o dönemde bu hükümlere uyulmadığını dile getiren Güngördü, “Tüm bunlar bugün yaşanan kaosun başlangıcı oldu” dedi.

Güngördü, 2014 yılında göreve gelmesiyle çoğu uygulamanın sürdürülebilir olmadığını görerek imar planı için karar aldıklarını ve Çatalköy belediyesiyle görüşerek onların da durumdan rahatsız olduğunu öğrenip 2016 Şubat’ta imar planı için çalışmaya başladıklarını anlattı.

Belediye’ye şehir planlamacıları alarak 2 belediyenin 23 ay boyunca kendi kaynaklarını kullanarak İmar Planı hazırladığını ifade eden Güngördü, Birleşik Kurulun 19 Ocak 18’de toplanarak planı onayladığını, planın 16 Şubat’ta resmi gazetede yayınlandığını söyledi.

İmar planı için yaptıkları çalışmaları anlatan Güngördü, tüm uğraşlarına rağmen beyaz bölgede 5 kat sınırlamasını kabul ettiremediklerini, 5 yıldızlı otel izninin kaldırması nedeniyle de “yatırım karşıtı” olmakla suçlandıklarını belirtti.

Girne’nin altyapısının şu anki öğrenci sayısını bile kaldıracak durumda olmadığına işaret eden Güngördü, “18 bin öğrenci nüfusa oranlandığında bilime de aykırı, altyapıların geliştirilmesi için zaman lazım” dedi.



“EMİRNAMELER YATIRIMCININ KAOSUDUR”

Güngördü, yıllardır yürürlükte olan emirnamelerin yatırımcının kaosu olduğunu, 7 kat izni var diye yapılan yatırımın çıkarılan emirnameyle 3 kata indirilmesiyle güvenilmez ortamlara neden olduğunu söyledi.

İmar Planı sayesinde 5-7 yıl sonra emlak değerlerinin artacağını, trafiğe rahatlama getirileceğini, kişi başına düşen yeşil alanın arttırılabileceğini belirten Güngördü, ulaşım planına sahip tek bölgenin Girne olduğunu ancak Doğu çevre yolunun hizmete girememesi nedeniyle trafikte sorunlar yaşandığını belirtti.

Güngördü, Türkiye’den gelen suyla ilgili protokolün imzalanmasıyla 3 yıldır su ve kanalizasyon konusunda yatırım yapamaz durumda olduklarını, 2.5 yıldır kendi kaynaklarıyla geçici çözümlere gidildiğini, geçiş döneminin uzamasıyla belediyelerin çaresiz kaldığını anlattı.

Arıtma konusunda ihale aşamasına geldiklerini ancak adım atamadıklarını belirten Güngördü, Yılan Adası civarında yapılması planlanan arıtma tesisinin de Çatalköy’e nakledildiğini söyledi.

